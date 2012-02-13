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В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после инцидента в Махачкале
Сегодня, 13:51
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В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после инцидента в Махачкале

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Депутат призвал проверить организаторов в соответствии с законом.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты после инцидента в Махачкале. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, инцидент с погибшими участниками хоррор-квеста в Махачкале показал, что такие мероприятия из раза в раз становятся местами чрезвычайных происшествий. Колунов отметил, что участников квестов избивают до полусмерти, и это наносит ущерб здоровью человека. Он призвал проверить организаторов в соответствии с законом.

Ранее американист Дудаков высказался о шансах Харрис заменить Байдена на выборах.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, запрет, хоррор-квест
Категории: Лента новостей, Новости России,

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