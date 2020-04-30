Американист Дудаков высказался о шансах Харрис заменить Байдена на выборах

Он подчеркнул, что у нынешнего вице-президента есть несколько проблем.

Американист Малек Дудаков высказался о шансах Камалы Харрис заменить Джо Байдена на выборах президента США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался о решении Байдена выйти из предвыборной гонки, а также о вероятном лидерстве Харрис в списке претендентов на пост кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Он подчеркнул, что у нынешнего вице-президента есть несколько проблем, включая ее непопулярность и низкие рейтинги. При этом, по словам Дудакова, Харрис сможет стать кандидатом.

Ранее экономист Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам.

Фото: pxhere.com