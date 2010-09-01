Экономист Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам

По его словам, надежность криптовалюты на фоне цифрового рубля ничем не обеспечена.

Экономист Валерий Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта в лане оплаты при использовании цифрового рубля для россиян ничего не изменится. Он подчеркнул, что криптовалюты относят к валютам частного использования и генерирования. Корнеев добавил, что цифровой рубль производится в еобходимом количестве самим Центробанком. По его словам, надежность криптовалюты на фоне цифрового рубля ничем не обеспечена.

Ранее эколог Головачева заявила, что аномальная жара в Москве станет устойчивым погодным явлением.

Фото: Piter.tv