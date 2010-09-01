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Экономист Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам
Сегодня, 13:07
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Экономист Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам

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По его словам, надежность криптовалюты на фоне цифрового рубля ничем не обеспечена.

Экономист Валерий Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта в лане оплаты при использовании цифрового рубля для россиян ничего не изменится. Он подчеркнул, что криптовалюты относят к валютам частного использования и генерирования. Корнеев добавил, что цифровой рубль производится в еобходимом количестве самим Центробанком. По его словам, надежность криптовалюты на фоне цифрового рубля ничем не обеспечена.

Ранее эколог Головачева заявила, что аномальная жара в Москве станет устойчивым погодным явлением.

Фото: Piter.tv

Теги: криптовалюта, мнение эксперта, цифровой рубль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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