Эколог Головачева заявила, что аномальная жара в Москве станет устойчивым погодным явлением

По словам эксперта, на такую погоду в столице повлияли масштабные наводнения в Оренбургской области.

Заместитель директора Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Головачева заявила, что аномальная жара этим летом в Москве станет устойчивым погодным явлением. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на такую погоду в столице повлияли масштабные весенние наводнения в Оренбургской области. Она подчеркнула, что многие регионы страны тоже ждут дождя, но количество осадков традиционно будет увеличиваться ближе к осени. Эколог назвала привыкание к жаркому лету неоспоримым фактом.

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Фото: Piter.tv