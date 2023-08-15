Юрист Островский рассказал, как не потерять квартиру из-за действий мошенников

Эксперт рекомендует обращаться в Росреестр с заявлением.

Судебный юрист Дмитрий Островский рассказал, как не потерять квартиру из-за действий мошенников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался о случаях, когда мошенники продавали квартиры своих жертв через доступ к их аккаунтам на "Госуслугах". По его словам, такие случаи были, хотя и единичные. Он подчеркнул, что мошенники получают доступ к "Госуслугам" через электронную подпись. Юрист рекомендует обращаться в Росреестр с заявлением, чтобы любую сделку регистрировали только в личном присутствии продавца.

Ранее блогер Ануфриев поддержал идею запрета электросамокатов.

Фото: Piter.tv