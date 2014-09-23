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Блогер Ануфриев поддержал идею запрета электросамокатов
Сегодня, 9:43
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Блогер Ануфриев поддержал идею запрета электросамокатов

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По словам эксперта, этот транспорт больше используется как развлечение.

Блогер Антон Ануфриев поддержал идею запрета электросамокатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, предложения по поводу электросамокатов поступают регулярно, но проблема заключается в том, что каким-то образом придется регулировать любые нововведения или запреты. Он подчеркнул, что на эту работу просто не хватит людей. Ануфриев считает, что власти постепенно приходят к понимаю необходимости полностью запретить электросамокаты. Блогер также добавил, что этот транспорт больше используется как развлечение.

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Фото: Piter.tv

Теги: запрет, мнение эксперта, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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