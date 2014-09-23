Блогер Ануфриев поддержал идею запрета электросамокатов

По словам эксперта, этот транспорт больше используется как развлечение.

Блогер Антон Ануфриев поддержал идею запрета электросамокатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, предложения по поводу электросамокатов поступают регулярно, но проблема заключается в том, что каким-то образом придется регулировать любые нововведения или запреты. Он подчеркнул, что на эту работу просто не хватит людей. Ануфриев считает, что власти постепенно приходят к понимаю необходимости полностью запретить электросамокаты. Блогер также добавил, что этот транспорт больше используется как развлечение.

Ранее брокер Ракута заявил, что в России выгоднее снимать квартиру, чем покупать.

Фото: Piter.tv