Брокер Ракута заявил, что в России выгоднее снимать квартиру, чем покупать

По словам эксперта, вторичный рынок будет пребывать в стагнации.

Брокер Дмитрий Ракута заявил, что в России выгоднее снимать квартиру, чем покупать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, вторичный рынок будет пребывать в стагнации. Ракута отметил, что участники рынка ждут заседания Центробанка, на котором может произойти очередное повышение ключевой ставки на 1-2%. Также брокер отметил, что спешить с ипотекой в настоящее время не стоит, но можно рассмотреть варианты с покупкой квартиры за наличные, если есть хорошая скидка от продавца.

Ранее политолог Гуреев заявил, что после победы на выборах Трампу выгодно затянуть конфликт на Украине.

Фото: Piter.tv