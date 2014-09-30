Политолог Гуреев считает, что после победы на выборах Трампу выгодно затянуть конфликт на Украине

По его словам, экс-президент будет руководствоваться в первую очередь американскими интересами.

Политолог Данила Гуреев считает, что после победы на выборах экс-президенту США Дональду Трампу выгодно затянуть конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт призвал обратить внимание на риторику Трампа, который заявил, что поставки оружия для украинской стороны продолжатся в случае его победы на президентских выборах. Он также отметил, что политик может обещать Украине членство в НАТО взамен на мирное урегулирование на условиях России. Гуреев добавил, что Трамп будет руководствоваться в первую очередь американскими интересами. Политолог уточнил, что эти интересы заключаются в ослаблении России и Китая.

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