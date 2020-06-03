Семья чернокожего американца Джорджа Флойда отреагировала на его смерть

Мать дочери Флойда призвала полицию понести ответственность за трагедию.

Семья чернокожего американца отреагировала на его смерть. Об этом сообщили журналисты из The Mirror со ссылкой на мать шестилетней дочери Джорджа Флойда Рокси Вашингтон. В рамках выступления на пресс-конференции в Миннеаполисе женщина напомнила, что Джианна никогда не увидит больше отца, хотя нуждается в нем. А сам Джордж не увидит как растет его девочка.

Я здесь ради Джорджа, я хочу справедливости, потому что он был хороший. Неважно, что кто-либо думает, он был хороший Рокси Вашингтон, мать дочери Джорджа Флойда

Американка добавила, что Флойд очень любил дочь. Он переехал из Хьюстона в Миннеаполис, чтобы работать. Однако несмотря на это, он продолжил заботиться о семье на расстоянии. Рокси призвала представителей закона, которые участвовали в задержании, принять ответственность за гибель мужчины.

В Миннеаполисе задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда.

Видео: Youtube/ Guardian News