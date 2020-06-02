Президент страны призывает остановить "домашний террор".

Дональд Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом. Об этом американский лидер заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме. По мнению политика, "домашний террор" охватил США после гибели чернокожего гражданина по имени Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате грубого обращения правоохранительных органов в Миннеаполисе.

В столице страны был захвачен полицейский участок, Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Одна из наших исторических церквей была подожжена Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что из-за массовых беспорядков офицер в Калифорнии и афроамериканский герой полиции убиты. Трамп не считает, что эта трагедия произошла в связи с "мирными протестами". Он назвал гибель полицейских "преступлением перед человечностью" и "пролитием невинной крови".

Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома.

Видео: Youtube/ Sky News Australia