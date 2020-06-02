Глава столицы США прокомментировала действия полиции при разгоне "безоружных протестующих".

Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома. Об этом политик заявила вечером в понедельник, 1 июня. Женщина объяснила подписчикам в Twitter-аккаунте, что правоохранительные органы начали разгон демонстрантов за 25 минут до введенного комендантского часа.

По словам Муриэл Баузер, комендантский час в столице США должен был начаться в 19 часов вечера по местному времени (2 часа ночи по московскому времени). За полчаса до этого представители закона начали теснить "безоружных протестующих", которые вышли на улицы из-за гибели чернокожего мужчины в Миннеаполисе из-за грубых действий полиции. Правоохранительные органы Вашингтона применили боеприпасы для разгона толпы.

Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор! Муриэл Баузер, мэр Вашингтона

Напомним, что на выходных протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Местные жители начали громить магазины, жечь машины, разбивать витрины и грабить заведения. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты. За два дня офицеры задержали около сотни человек.

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News