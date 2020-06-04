Троих новых обвиняемых по делу Джорджа Флойда арестуют в течение дня

Экс-полицейскому Дереку Чавену ужесточили обвинение.

Троих новых обвиняемых по делу жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда арестуют в течение дня. Об этом во время брифинга с журналистами заявил глава бюро по задержанию разыскиваемых преступников в Миннесоте Дрю Эванс. Слова чиновника приводят американские телеканалы. Следствие считает троих экс-полицейских из Миннеаполиса причастными к убийству чернокожего гражданина США.

Мы в процессе ареста офицеров, один под стражей, а другие в процессе. Мы ожидаем, что это будет сегодня во второй половине дня Дрю Эванс, глава бюро по задержанию разыскиваемых преступников в штате Миннесота

Напомним, что местная Прокуратура ужесточила обвинение, предъявленное бывшему представителю закона Дереку Чавену, обвиняемому в убийстве афроамериканца. На данный момент бывший полицейский обвиняется по статье за убийство второй степени без предварительного умысла при совершении тяжкого преступления. Против него также выдвинуто обвинение за убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непреднамеренное убийство второй степени из-за халатности.

Первое заседание с подозреваемым состоится в понедельник, 8 июня. Если вина Чавена будет доказана, ему грозит многолетнее тюремное заключение.

В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города.

Видео: Youtube/ ABC News