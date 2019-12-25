В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города

Мужчина погиб, когда пытался остановить ограбление ломбарда в Сент-Луисе.

В американском штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города. Об этом сообщили журналисты местного телеканала ABC. Согласно их информации, погиб отставной капитан полиции Сент-Луиса и по совместительству начальник полиции города Дэвид Дорн. Мужчину застрелили во время беспорядков, вызванных гибелью жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Комиссар полиции Сент-Луиса Джон Хейден заявил, что 77-летний Дорн скончался во вторник, 2 июня. Предположительно он пытался остановить ограбление местного ломбарда. Вдова покойного заявила правоохранительным органам, что Дэвид был другом владельца заведения и часто проверял состояние магазина, если там срабатывала сигнализация.

Напомним, что американцы вышли на улицы из-за грубого задержания Джорджа Флойда полицией. Житель Миннеаполиса скончался после удушения, вызванного действиями офицеров. Один из них наступил жертве коленом на шею.

Семья чернокожего американца Джорджа Флойда отреагировала на его смерть.