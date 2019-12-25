Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Глава государства высоко оценил работу правоохранительных органов во время разгона массовых беспорядков. По его словам, в Вашингтоне не было проблем, так как многих мародёров удалось арестовать.
Все проделали шикарную работу. Подавляющая сила. Доминирование.
Дональд Трамп, президент США
По его словам, Миннеаполис также "был великолепен".
Трамп упомянул и Нью-Йорк, заявил что губернатор города Эндрю Куомо привёл город к хаосу, отказавшись от предложения президента ввести в город национальную гвардию. Дональд Трамп написал, что Нью-Йорк проиграл мародерам, бандитам, радикальным левакам и другим видам отбросов и ничтожеств.
Ранее мы рассказывали, что Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города.
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