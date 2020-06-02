Дональд Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик считает, что в ряд городов, охваченных бунтом, следует ввести силы военных, если местные власти откажутся от задействования Национальной гвардии.
Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев
Дональд Трамп, президент США
Политик посоветовал региональным властям вводить Нацгвардию для урегулирования конфликтов, связанных с гибелью чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Американцы вышли на улицы после того, как гражданин по имени Джордж Флойд скончался из-за грубого задержания полицией.
Трамп намерен задействовать закон "О восстании", подписанный в 1807 году. Документ регулирует право главы государства размещать войска на территории США для подавления мятежа или восстания.
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков".
Видео: Youtube/ Sky News Australia
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