Трамп заявил, что предпримет меры, если местные власти откажутся задействовать Нацгвардию.

Дональд Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик считает, что в ряд городов, охваченных бунтом, следует ввести силы военных, если местные власти откажутся от задействования Национальной гвардии.

Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев Дональд Трамп, президент США

Политик посоветовал региональным властям вводить Нацгвардию для урегулирования конфликтов, связанных с гибелью чернокожего мужчины в Миннеаполисе. Американцы вышли на улицы после того, как гражданин по имени Джордж Флойд скончался из-за грубого задержания полицией.

Трамп намерен задействовать закон "О восстании", подписанный в 1807 году. Документ регулирует право главы государства размещать войска на территории США для подавления мятежа или восстания.

Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков".

Видео: Youtube/ Sky News Australia