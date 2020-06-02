Политик считает, что власти на местах не смогли защитить мирных граждан от преступников.

Дональд Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков". Об этом американский президент заявил журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик считает, что за массовые беспорядки должны отвечать региональные и местные власти, которые не смогли защитить мирных жителей от преступников.

В последние дни наша страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками Дональд Трамп, президент США

Лидер страны отметил, что целому ряду американских штатов следовало бы принять необходимые меры для защиты жилых районов. Трамп пообещал наказывать нарушителей правопорядка и комендантского часа. Он уверен, что ему удастся заставить граждан строго соблюдать введенный комендантский час.

Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона Дональд Трамп, президент США

Политик добавил, что преступникам, участвовавших в беспорядках, грозит длительный срок заключения в тюрьме и другое суровое уголовное наказание.

Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа.

Видео: Youtube/ Sky News Australia