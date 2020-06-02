Дональд Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков". Об этом американский президент заявил журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик считает, что за массовые беспорядки должны отвечать региональные и местные власти, которые не смогли защитить мирных жителей от преступников.
В последние дни наша страна оказалась захвачена профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками
Дональд Трамп, президент США
Лидер страны отметил, что целому ряду американских штатов следовало бы принять необходимые меры для защиты жилых районов. Трамп пообещал наказывать нарушителей правопорядка и комендантского часа. Он уверен, что ему удастся заставить граждан строго соблюдать введенный комендантский час.
Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона
Дональд Трамп, президент США
Политик добавил, что преступникам, участвовавших в беспорядках, грозит длительный срок заключения в тюрьме и другое суровое уголовное наказание.
Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа.
Видео: Youtube/ Sky News Australia
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