Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа

Представители компании не понимают, почему Цукерберг отказывается удалить пост Трампа, призывающий к насилию.

Сотрудники популярной соцсети Facebook устроили виртуальную забастовку из-за поста Дональда Трампа. Об этом сообщили журналисты американского телеканала NBC. Представители компании недовольны тем, что Марк Цукерберг отказывается удалять сообщение президента США, которое касается беспорядков на территории Миннеаполиса. Ранее владелец Facebook заявил, что соцсеть не обнаружила нарушений в посте главы государства. В связи с этим бизнесмен отказался удалять данный пост.

Мне стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию сотрудник Facebook

Напомним, что пост Трампа касается ввода сил Национальной гвардии США в город Миннеаполис из-за массовых протестов, превратившихся в бунт. Причиной стала гибель Джорджа Флойда, который скончался после грубого задержания местной полицией.

На данный момент некоторые сотрудники Facebook считают, что руководство соцсети "молчит" из-за пособничества Дональду Трампу.

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе из-за "героизации насилия".

Видео: Youtube/ CNBC Television