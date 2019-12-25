Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе из-за "героизации насилия"

Президент США в Twitter ставил условие мэру города Джейкобу Фрею.

Twitter скрыл твит президента США Дональда Трампа о Миннеаполисе из-за "героизации насилия", которая запрещена правилами социальной сети.

Сопутствующий текст твита говорит, что компания решила его не удалять, так как данное сообщение может представлять общественный интерес.

Накануне Трамп написал пост о том, что может ввести в Миннеаполис войска Национальной гвардии из-за массовых беспорядков, которые начались после скандального убийства полицейскими мирного афроамериканца.

Президент США в Twitter ставил условие мэру города Джейкобу Фрею — либо тот примет меры, либо Трамп сам сделает "все как надо" и введёт войска.

Ранее мэр Миннеаполиса заявил Трампу, что тот ничего не знает о силе города.