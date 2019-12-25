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В Сент-Луисе протестующие обстреляли полицейских
Сегодня, 12:45
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lesjasap

В Сент-Луисе протестующие обстреляли полицейских

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В больницу попали четверо представителей закона.

В американском городе Сент-Луис протестующие обстреляли полицейских. Об этом сообщили представители местного управления правоохранительных органов через Twitter-аккаунт. Чиновники рассказали, что минимум четверо представителей закона было ранено в ходе демонстрации. На данный момент все пострадавшие госпитализированы. Они находятся в сознании. Их жизням ничего не угрожает.

В социальных сетях распространяются видео с моментом трагедии. На кадрах видно, как преступники открывают огонь по полиции. 

Напомним, что массовые беспорядки связаны с гибелью чернокожего гражданина их Миннеаполиса. Мужчина скончался после грубого ареста правоохранителями. По всей стране американцы выходят на акции протеста против полицейского беспредела.

В Лас-Вегасе полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков.

 
 

Теги: беспорядки, бунт, миннеаполис, сент-луис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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