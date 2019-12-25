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В Лас-Вегасе полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков
Сегодня, 11:14
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lesjasap

В Лас-Вегасе полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков

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Второй полицейский смог отстреливаться от преступника.

В американском городе Лас-Вегас полицейскому выстрелили в голову в ходе массовых беспорядков. Об этом сообщили журналисты местного телеканала 8News со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным очевидцев, неизвестный преступник напал на представителя закона около гостиницы-казино Circus Circus.

Еще один эпизод стрельбы в Лос-Анджелесе против полицейского произошел около здания федерального суда. По предварительным сведениям, офицер открыл ответный огонь по стрелку.

Напомним, что акции протеста вспыхнули по стране из-за гибели чернокожего гражданина в Миннеаполисе. Смерть Джорджа Флойда наступила из-за грубого задержания сотрудниками полиции. Ситуация привела к разбойным нападениям, грабежам, поджогам по всей стране. Трамп пригорозил ввести в "беспокойные" города армию.


 

Теги: беспорядки, бунт, лас-вегас, миннеаполис, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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