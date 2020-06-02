Протестующие не покинули улицы после наступления комендантского часа.

На Манхэттене участники массовых беспорядков разграбили местные магазины сразу после наступления ночи. Об этом сообщают американские СМИ. Журналисты рассказали, что толпа протестующих из-за гибели чернокожего гражданина по имени Джордж Флойд направилась по Пятой авеню. Эта улица считается одной из самых "дорогих" в мире.

Протестующие разграбили магазины с электроникой, украшениями и спортивными товарами. Согласно данным приложения, которое показывает чрезвычайные ситуации на территории города, мародерам удалось ограбить десять торговых точек.

Местным предпринимателям пришлось в спешке заколачивать витрины еще не разграбленных магазинов. Один из офицеров полиции рассказал "РИА Новостям", что не хочет, чтобы сегодня кто-то пострадал.

Большая часть находящихся на улице - молодые люди - на вид до 25 лет. Правительство уже облажалось. Я не думаю, что будут какие-то изменения представитель закона на Манхэттене

Один из протестующих заявил журналистам, что не знает, чего пытается добиться. Он отметил, что "ситуация сложная". Проблему с грубым задержанием чернокожего гражданина полицией он назвал "издавна идущая тенденция".

В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках.

Видео: Youtube/ Eyewitness News ABC7NY