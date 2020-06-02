На Манхэттене участники массовых беспорядков разграбили местные магазины сразу после наступления ночи. Об этом сообщают американские СМИ. Журналисты рассказали, что толпа протестующих из-за гибели чернокожего гражданина по имени Джордж Флойд направилась по Пятой авеню. Эта улица считается одной из самых "дорогих" в мире.
Протестующие разграбили магазины с электроникой, украшениями и спортивными товарами. Согласно данным приложения, которое показывает чрезвычайные ситуации на территории города, мародерам удалось ограбить десять торговых точек.
Местным предпринимателям пришлось в спешке заколачивать витрины еще не разграбленных магазинов. Один из офицеров полиции рассказал "РИА Новостям", что не хочет, чтобы сегодня кто-то пострадал.
Большая часть находящихся на улице - молодые люди - на вид до 25 лет. Правительство уже облажалось. Я не думаю, что будут какие-то изменения
представитель закона на Манхэттене
Один из протестующих заявил журналистам, что не знает, чего пытается добиться. Он отметил, что "ситуация сложная". Проблему с грубым задержанием чернокожего гражданина полицией он назвал "издавна идущая тенденция".
В Нью-Йорке задержана дочь мэра города из-за участия в массовых беспорядках.
Видео: Youtube/ Eyewitness News ABC7NY
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