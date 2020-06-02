Еще двое американцев оказались ранены.

В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека. Об этом сообщили журналисты американского телеканала WGNTV. По данным очевидцев, еще двое человек оказались ранены из-за бунтов, которые устроили протестующие. Массовые беспорядки организовали активисты, которые недовольны гибелью чернокожего гражданина Миннеаполиса по имени Джордж Флойд. Мужчина скончался после грубого задержания полицией.

По данным WGNTV, трагедия в пригороде Чикаго связана с населенным пунктом Сисеро. Официальный представитель города подтвердил информацию о жертвах. На данный момент известно, что в самом Чикаго правоохранительные органы задержали около 60 участников протестов. В беспорядках замечены жители других городов, которые специально приехали в Чикаго.

Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков". На Манхэттене участники массовых беспорядков разграбили местные магазины. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.

Видео: Youtube/ WGN News