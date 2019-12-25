Крупнейшая сеть Walmart убрала оружие из ряда магазинов в США

Торговая сеть "очистила" залы от оружия в целях предосторожности.

Крупнейшая американская сеть Walmart убрала оружие из ряда магазинов в США. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN. Представители компании заявили, что целый ряд боеприпасов и огнестрельного оружия убран из торговых залов в связи с массовыми беспорядками и акциями протеста. Американцы выходят на улицы из-за гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Мужчина скончался из-за удушающего приема, который к нему применил офицер полиции.

Как ответственный продавец охотничьего и спортивного огнестрельного оружия мы на время убрали оружие и боеприпасы в целях предосторожности Представитель Walmart

Напомним, что в Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских. В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города.