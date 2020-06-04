В Бруклине во время комендантского часа пострадали трое полицейских

Один получил огнестрельное ранение, другой - ножевое. Еще один офицер травмировал руку.

В американском городе Нью-Йорк, в районе Бруклина во время комендантского часа пострадали трое полицейских. Об этом сообщили журналисты местного телеканала ABC 7 со ссылкой на заявление правоохранительных органов Нью-Йорка. Эксперты объяснили, что двое человек получили ранения (огнестрельное и ножевое). У еще одного представители закона оказалась сломана рука. Нападение на полицию произошло во время введенного комендантского часа.

Атака на представителей закона произошла в центральной части Бруклина поздно вечером 3 июня. На данный момент жизням пострадавших ничего не угрожает. Они госпитализированы.

Напомним, что власти Нью-Йорка объявили о продлении комендантского часа до 7 июня в связи с непрекращающимися массовыми беспорядками в городе. Акции протеста вызваны гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Мужчина умер после грубого задержания полицией.

На акции протеста в Нью-Йорке объявился человек-паук.

Видео: Twitter / KalixxBianca