В Бруклине американец ранил двоих жителей Нью-Йорка, а после - полицейских.

В США открыли огонь по людям во время комендантского часа. Об этом сообщили журналисты американского телеканала ABC со ссылкой на собственные источники. По данным очевидцев, неизвестный мужчина открыл огонь в Нью-Йорке, в районе Бруклина. Инцидент произошел после 21 часа вечера 2 июня по местному времени (4 часа утра 3 июня по московскому времени). Преступнику удалось ранить двоих людей. на место событий прибыли полицейские.

Представителям закона удалось серьезно ранить нападавшего. Позже мужчина скончался. Во время перестрелки пострадали двое представителей закона.

Напомним, что Америку захватила волна массовых беспорядков. Они вызвана гибелью чернокожего мужчины в городе Миннеаполис. Местный житель по имени Джордж Флойд погиб после грубого задержания офицерами.

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