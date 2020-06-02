Мэр города считает, что штраф за демонтаж обелиска обойдется дешевле, чем новые беспорядки.

В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам. Об этом сообщили местные журналисты с портала Al.com. Они рассказали, что население города демонтирует мемориал солдатам и матросам Конфедерации в штате Алабама. Снос памятника связан с массовыми беспорядками, которые проходят в США из-за гибели чернокожего жителя Миннеаполиса.

В СМИ отметили, что протестующие попытались снести 115-летний монумент, расположенный в городском парке. Памятник раскрасили, но разрушить обелиск демонстрантам не удалось. Позже мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин принял решение демонтировать объект. По словам политика, такое постановление поможет предотвратить новые беспорядки.

Согласно американскому законодательству, против города может быть подан судебный иск. В этом случае администрации Бирмингема придется выплатить штраф. Вудфин заявил, что для бюджета это решение обойдется дешевле, чем устранение гражданских беспорядков.

Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома.

Видео: Facebook/ aldotcom