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В организме погибшего от рук полицейских Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

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Американец скончался от остановки средства после грубого задержания полицией.

В организме задушенного полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда обнаружили коронавирус и наркотики. Об этом сообщили журналисты из The Sun со ссылкой на результаты вскрытия. Его проводили судмедэксперты округа  Хеннепин.

Мужчина был заражен COVID-19. Предположительно заболевание у него протекало бессимптомно. В организме Флойда обнаружены каннабиноиды. Он мог употреблять такие вещества как амфетамин и фентанил.

Представители Бюро судебно-медицинской экспертизы округа округа Хэннепин считают, что Джордж Флойд погиб от кардиопульмонарного шока (остановки сердца и дыхания). К гибели американца привели грубые действия представителей закона при задержании. Один из полицейских применил удушающий прием. Он наступил коленом на горло Флойда. С данными выводами согласилась Ассоциация судмедэкспертов США.

Троих новых обвиняемых по делу Джорджа Флойда арестуют в течение дня.

Теги: джордж флойд, миннеаполис, наркотики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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