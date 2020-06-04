В организме погибшего от рук полицейских Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

Американец скончался от остановки средства после грубого задержания полицией.

В организме задушенного полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда обнаружили коронавирус и наркотики. Об этом сообщили журналисты из The Sun со ссылкой на результаты вскрытия. Его проводили судмедэксперты округа Хеннепин.

Мужчина был заражен COVID-19. Предположительно заболевание у него протекало бессимптомно. В организме Флойда обнаружены каннабиноиды. Он мог употреблять такие вещества как амфетамин и фентанил.

Представители Бюро судебно-медицинской экспертизы округа округа Хэннепин считают, что Джордж Флойд погиб от кардиопульмонарного шока (остановки сердца и дыхания). К гибели американца привели грубые действия представителей закона при задержании. Один из полицейских применил удушающий прием. Он наступил коленом на горло Флойда. С данными выводами согласилась Ассоциация судмедэкспертов США.

Троих новых обвиняемых по делу Джорджа Флойда арестуют в течение дня.