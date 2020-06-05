В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией

Гибель Джованни Лопеса заставила мексиканцев выйти на улицы, чтобы добиться справедливого расследования причин трагедии.

В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти мужчины, задержанного полицией. По данным местного издания Financiero, массовые беспорядки начались после гибели 30-летнего каменщика Джованни Лопеса. Жертву задержали 4 мая представители закона за административное нарушение. Гражданин шел по улице без медицинской маски. В отношении подозреваемого офицеры применили грубую силу, которая привела к трагедии.

После задержания Лопеса, родственникам сообщили о том, что он доставлен в больницу. Его состояние медики оценили как тяжелое. Позже пациент скончался. В СМИ заявили, что к гибели мужчины привела черепно-мозговая травма. Семья жертвы утверждает, что на теле мексиканца они увидели многочисленные травмы и огнестрельное ранение в ногу. Протестующие надеются на расследование данного происшествия.

В результате акций протеста в городе Гвадалахара оказались задержаны 27 человек. Среди них - 25 мужчин и две женщины. Шестеро из задержанных являются несовершеннолетними гражданами Мексики. Их поймали за акты вандализма и нападения на полицию.

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Видео: YouTube / Luz Noticias