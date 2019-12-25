Акции протеста памяти Джоржда Флойда затронули США и Европу. Последняя информация

С 26 мая в акции протеста против действий представителей закона принимают участие тысячи человек. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе спровоцировала массовые беспорядки в городах США.

Губернатор штата Миннесота призвал протестующих покинуть улицы

30 мая губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал участников акции протеста и массовых беспорядков покинуть улицы и вернуться домой. Он заявил об этом на пресс-конференции, которая транслировалась телекомпанией CNN.

"Ситуация невероятно опасная…Вы должны вернуться домой", - сказал губернатор.

Правоохранительные органы США арестовали более 50 протестующих

Несколько дней в Миннеаполисе продолжаются протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция США арестовала более 50 участников массовых беспорядков. Об этом сообщил комиссар департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон на пресс-конференции, которая транслировалась телекомпанией CNN.

Комиссар добавил, что в ближайшее время в Миннеаполис будут дополнительно направлены более 1,7 бойцов Нацгвардии США.

В Сент-Поле объявили режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час

Следом за Миннеаполисом в соседнем городе Сент-Поле ввели режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Об этом заявил мэр города Мелвин Картер на пресс-конференции 30 мая, которая транслировалась телекомпанией CNN. Данная мера предпринята для подавления массовых беспорядков в городе.

Комендантский час будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы и в те же часы в ночь на воскресенье. Нарушителями комендантского часа ждёт штраф до 1000 долларов или арест на 90 суток.

В соседнем районе Роузвилл также был введён комендантский час мэром города Дэном Роу.

Полицейскому предъявили обвинение в убийстве Джорджа Флойда

Экс-полицейскому, задушившего гражданина США Джорджа Флойда, предъявили обвинение в убийстве. 29 мая об этом сообщил The New York Times со ссылкой на прокуратуру штата Миннесота.

Им является Дерек Шовин, который на данный момент обвиняется в непреднамеренном и непредумышленном убийстве. Об этом заявил прокурор округа Хеннепин штата Миннесота Майк Фримен.

"Мы продолжаем изучать доказательства. Позже могут последовать новые обвинения", - заявил Фримен.

На месте инцидента присутствовали еще трое сотрудников полиции. Которым тоже будут предъявлены обвинения, добавил прокурор.

С чего всё началось. Гибель афроамериканца в Миннеаполисе, штат Миннесота

25 мая произошел арест темнокожего мужчины возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Его задержали за то, что он расплатился фальшивым чеком. Правоохранительные органы вытащили мужчину из машины, надели на него наручники, после уложили на асфальт. Объясняя тем, что мужчина оказал сопротивление при задержании.

Видео ареста попало в сеть, снятое очевидцем. На кадрах полицейский надавливает коленом на шею афроамериканца. "Я не могу дышать", - фраза, которую неоднократно повторял мужчина. Несмотря на его жалобы о том, что он задыхается, представитель закона не отпустил задержанного. Позже на место инцидента прибыла скорая помощь. Однако спустя некоторое время после ареста мужчина скончался. После выяснилось, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Им оказался 46-летний Джордж Флойд. Дело передали ФБР США.

Массовые беспорядки в Миннесоте

Четырёх сотрудников полиции уволили, однако обвинения им никакие не предъявили под предлогом "нужно разобраться в деле". Данный факт стал еще одной из причин бунта в Миннесоте.

26 мая жители Миннеаполиса стали устраивать акции протеста в городе с лозунгом "Я не могу дышать". Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки против действий правоохранительных органов. Граждане штата стали применять силу в отношении полиции, заниматься мародерством и грабежом в городе. Позже протестующие изнутри подожгли полицейский участок, неподалеку от которого задержали Флойда. Об этом сообщает телеканал Fox News. Сотрудников пришлось эвакуировать с помощью вертолёта, пострадавших нет.

Реакция властей

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Twitter раскритиковал мэра города Джейкоба Фрея за то, что тот не в состоянии справиться с ситуацией. Трамп заявил, что лично возьмёт ситуацию под свой контроль. Если надо, введет в город Национальную гвардию США, чтобы подавить массовый беспорядок.

В Миннеаполис были внедрены около полутысячи гвардейцев Национальной гвардии США. Потому что полиция не способна справиться с массовыми беспорядками в городе. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг, 28 мая, в Twitter местного подразделения Нацгвардии.

Мэр города Джейкоб Фрей в Миннеаполисе ввел режим чрезвычайной ситуации. Указ размещен на официальном сайте мэрии. В нем отмечено, что режим ЧС действует 72 часа. Однако городской совет может изменить сроки. Власти призывают жителей города оставаться дома, не подвергая себя опасности.

Одно убийство порождает другое

Протесты в Миннеаполисе привели к новой гибели. Об этом сообщает CBS Los Angeles. На второй день при стрельбе погиб еще один человек. Огонь открыл хозяин ломбарда из-за агрессивного поведения участников массового беспорядка, которые планировали нападать и грабить магазины. Известно, что раненый скончался в больнице. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

В США растет количество протестующих

Массовые беспорядки в штате продолжаются несколько дней. Число участников протеста растет не только в Миннеаполисе, но и в соседнем районе Сент-Пол. Об этом сообщают кадры, снятые очевидцами, которые попали в американские телекомпании.

В городах разграблены магазины, горят несколько зданий и автомобилей. Полицейские оказывают сопротивление протестующим. Представители правоохранительных органов применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить распространения беспорядков.

Акции протеста распространились на другие города США. В Калифорнии сотни граждан в знак протеста против убийства Джорджа Флойда перекрыли шоссе, которое ведёт в Лос-Анджелес.

27 мая в Лос-Анджелесе на улицы города вышли толпы граждан в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), которое выступает против насилия в отношении темнокожих.

Сотрудники полиции Мемфиса перекрыли главную улицу после того, как около полицейского участка начала собираться толпа из агрессивно настроенных молодых афроамериканцев.

После видео с участием Флойда в Нью-Йорке также начались массовые беспорядки. Задержаны 40 участников протеста, об этом 29 мая сообщил телеканал Fox News.

Более в 30 городах по всей стране начались массовые беспорядки, по данным телеканала CNN на 30 мая. Протестные акции идут в калифорнийских городах Лос-Анджелес, Бейкерсфилд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Также беспорядками охвачены Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс), Де-Мойн (штат Айова), Индианаполис и Форт-Уэйн (штат Индиана), Луисвилл и Боулинг Грин (штат Кентукки), Новый Орлеан (штат Луизиана), Линкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мичиган), Канзас-Сити (штат Миссури), Лас-Вегас (штат Невада) и другие.

Звезды об убийстве полицией темнокожего гражданина

В социальных сетях звезды кино, музыки, спорта высказались об инциденте, связанного с гибелью Джорджа Флойда.

"После всех этих видео, на которых копы избивают нас как рабов, у нас до сих пор нет защиты. Никто еще не приказал полиции перестать нас убивать. Это невозможно? Или нас просто призывают защищаться самим?", - написал в своём Twitter рэпер Meek Mill.

"Не уверен, что мне стоит смотреть еще одно видео с линчеванием. Просто такая картина: коп, окруженный сослуживцами и вооруженный, чтобы возместить недостаток в физическом развитии, небрежно держит руки в карманах, пока его колено прижимает шею Джорджа Флойда, убивая его. Меня тошнит от этого. Этот человек заслуживает правосудия", - высказался актёр Джеффри Райт.

"Я бы и худшему врагу не пожалел той смерти, которой умер Джордж. Офицер душил его так, что тот оставался живым в течение почти шести минут. За все годы карьеры я и близко никогда не испытывал подобной пытки", - поделился в Twitter боец UFC Джон Джонс.

Массовые беспорядки и акции протеста стали общенациональными

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США, отметила в эфире телеканала MSNBC, что смерть Флойда при задержании со стороны полицейского является убийством. Спикер подчеркнул, что ей жаль, что граждане Америки видели происходящее собственными глазами.

В Миннесоте прокуратура региона начала расследование по убийству Флойда. Об этом 28 мая заявила федеральный прокурор Миннесоты Эрика Макдональд на пресс-конференции.

Губернатор штата Тим Уолз считает, что многие жители Миннеаполиса перестали доверять местной полиции после инцидента с Джорджем Флойдом. Об этом он заявил на пресс-конференции 29 мая, которая транслировалась по центральным телеканалам, в том числе и CNN.

Каждый день очевидцы происходящего и пользователи социальных сетей выкладывают видео с мест погромов, грабежей и поджогов в Миннеаполисе, которые попадают на центральные телеканалы по всему миру.

Исторический экскурс

Убийство полицией афроамериканца в Миннесоте для Америки – не первое.

9 августа 2014 года в пригороде Сент-Луиса Фергюсоне, штат Миссури был застрелен 18-летний афроамериканец Майкл Браун офицером полиции Дарреном Уилсоном. После смерти юноши в городе происходили массовые беспорядки и акции протеста.

Спустя год в Балтиморе, штат Мэриленд. Представители закона "слишком жестко" задержали 26-летнего афроамериканца, из-за чего подозреваемый в преступлении скончался. Впервые участники протеста применили огнестрельные оружия в сторону полиции и жгли флаги США.

ФБР США и прокуратура штата продолжают расследовать дело об убийстве Джорджа Флойда. Тем временем в США каждый день продолжаются массовые беспорядки, с которыми борются правоохранительные органы страны.

Фото: medium.com / @BarackObama

Текст: Анастасия Свиридонова