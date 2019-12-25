Депутат Рады рассказал о запущенном плане по уничтожению Украины

Он считает, что "уже завтра" боевики будут расстреливать людей на улицах.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о запущенном плане по уничтожению Украины. Он считает, что страну хотят превратить в "актив и колонию".

По мнению Кивы, план будет осуществляться через деятельность националистических и радикальных организаций.

Подготовлена целая когорта боевиков. Илья Кива, депутат Верховной рады

Он считает, что "уже завтра" эти боевики будут расстреливать людей на улицах.

Деньги на реализацию плана по уничтожению Украины, уверен депутат, получают за рэкет, уничтожение бизнеса и за счёт похищения людей.

Ранее Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму.