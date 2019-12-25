На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе

Украинский генерал-лейтенант рассказал об угрозе вторжения РФ.

На Украине назвали численность российских военных, сосредоточенных на границе. Об этом во время видеозаседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. Эксперт добавил, что тема военного вторжения РФ на территорию Украины продолжает оставаться "медийным мейнстримом". В ВСУ отметили, что Москва создала вдоль границ три наступательные межвидовые группировки, которые могут быть использованы для вторжения.

Группировки способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия Леонид Голопатюк, украинский генерал-лейтенант

Эксперт заметил, что Россия продолжает наращивать боевую мощь у украинских границ. Военные формируют новые воинские части и реорганизовывают существующие. По границе между странами развернуто 28 батальонно-тактических групп от Киева.

Завершается формирование трех новых объединений — двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020−2021 годов планируют достичь полной оперативной готовности Леонид Голопатюк, украинский генерал-лейтенант

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