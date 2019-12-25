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На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе
Сегодня, 9:04
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lesjasap

На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе

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Украинский генерал-лейтенант рассказал об угрозе вторжения РФ.

На Украине назвали численность российских военных, сосредоточенных на границе. Об этом во время  видеозаседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. Эксперт добавил, что тема военного вторжения РФ на территорию Украины продолжает оставаться "медийным мейнстримом". В ВСУ отметили, что Москва создала вдоль границ три наступательные межвидовые группировки, которые могут быть использованы для вторжения.

Группировки  способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия

Леонид Голопатюк, украинский генерал-лейтенант

Эксперт заметил, что Россия продолжает наращивать боевую мощь у украинских границ. Военные  формируют новые воинские части и реорганизовывают существующие. По границе между странами развернуто 28 батальонно-тактических групп от Киева. 

Завершается формирование трех новых объединений — двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020−2021 годов планируют достичь полной оперативной готовности

Леонид Голопатюк, украинский генерал-лейтенант

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот.

Теги: всу, граница
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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