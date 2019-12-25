Тимошенко сообщила о неожиданном решении Зеленского

Она назвала действия украинских властей "маразматичными".

Депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о неожиданном решении президента Украины Владимира Зеленского. Заявление она сделала в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат поделилась мнением о решении главы государства поднять цены на газ на семь процентов. Тимошенко отметила, что решение принял госорган, который подчиняется президенту. Она считает, что для такой меры нет оснований, потому что рыночные цены на газ за год снизились - о 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа.

Тимошенко назвала действия украинских властей "маразматичными".

Ранее офис Зеленского ответил на обвинения в заказе убийства Шария.

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