Соответствующую информацию представили в WarGonzo.

Служба безопасности Украины собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала WarGonzo. Журналисты сослались собственный на источник в силовых структурах.

Из этого можно сделать вывод, что среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки Сергей Дубинский, экс-министр обороны Игорь Гиркин , а также экс-премьер ДНР Александр Бородай сообщение WarGonzo

Авторы паблика заявили, что командир батальона "Восток" Александр Ходаковский может быть также интересен украинским спецслужбам. Однако военный живет на территории Донецка.

Предположительно, операция СБУ подготавливалась под руководством кураторов из Центрального разведывательного управления США. Основной задачей миссии было доставить в Гаагу россиян, имеющих сведения о крушении пассажирского лайнера в 2014 году.

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17.