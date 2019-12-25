Сейчас все семь похитителей задержаны и арестованы.

СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Но им помешали сотрудники российской ФСБ. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.

В ФСБ рассказали, что похищение одного из лидеров донбасского ополчения планировал сотрудник СБУ по фамилии Байдала. Он же, по сообщению спецслужбы, был причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Убить ополченца должна была группа бандитов, которую Байдала нанял за 200 тысяч долларов. Они затащили ополченца в автомобиль, где били его электрошокером. Однако тот смог вырваться и убежать.

Сейчас все семь похитителей задержаны и арестованы.

Ранее в Минске приземлился самолет ФСБ РФ.