Лайнер выполнял рейс из Москвы.

В Минске приземлился самолет ФСБ РФ Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64523. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.

Лайнер выполнял рейс из Москвы. В Минске он приземлился 18 августа в 20:18. "Бизнес Online" сообщает, что этот самолёт используется федеральной службой безопасности. Лайнер был построен в "Казанском авиационном производственном объединении имени С.П. Горбунова" по государственному контракту для авиационного отряда специального назначения ФСБ .

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