В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии

В Совете Безопасности ООН обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщили представители эстонского МИД. Чиновники рассказали, что тема поднималась по инициативе Таллинна и Вашингтона. Эксперты обсудили ситуацию в Минске, а также ее влияние на мир и безопасность в Европе. Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу выразил обеспокоенность чрезмерным насилием со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим.
Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей
МИД Эстонии
Урмас Рейнсалу добавил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии грозит безопасности во всем регионе. Эстония предложила ООН, чтобы официальный представитель регулярно выступал в Совете Безопасности с обзорами обстановки в республике.
Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание СовБеза
МИД Эстонии
Лавров и Маас обсудили вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии.
Видео: YouTube / video from the sky
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