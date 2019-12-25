В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии

МИД Эстонии рассказал о проведенном заседании в СовБезе ООН.

В Совете Безопасности ООН обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщили представители эстонского МИД. Чиновники рассказали, что тема поднималась по инициативе Таллинна и Вашингтона. Эксперты обсудили ситуацию в Минске, а также ее влияние на мир и безопасность в Европе. Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу выразил обеспокоенность чрезмерным насилием со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим.

Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей МИД Эстонии

Урмас Рейнсалу добавил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии грозит безопасности во всем регионе. Эстония предложила ООН, чтобы официальный представитель регулярно выступал в Совете Безопасности с обзорами обстановки в республике.

Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание СовБеза МИД Эстонии

Лавров и Маас обсудили вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии.

Видео: YouTube / video from the sky