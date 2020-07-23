Рейсалу считает, что Москва пытается оправдать оккупацию данных территорий в 1940-м году.

Россию обвинили в попытках переписать историю. Заявление сделали главы министерств иностранных дел США, Литвы, Латвии и Эстонии. Оно опубликовано на странице Twitter главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

Он добавил, что РФ систематически старается "извратить некоторые исторические события" в то время, когда между Таллином и Вашингтоном установились отличные отношения.

Говоря о событиях истории, Рейнсалу имел в виду присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому Союзу. Он считает, что Москва пытается оправдать оккупацию данных территорий в 1940-м году.

Мы противостоим всем попыткам России переписать историю. Урмас Рейнсалу, глава эстонского МИД

Ранее мы писали, что в корпусе Бенуа открылась памятная выставка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Видео: YouTube / King Rose Archives