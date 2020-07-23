Россию обвинили в попытках переписать историю. Заявление сделали главы министерств иностранных дел США, Литвы, Латвии и Эстонии. Оно опубликовано на странице Twitter главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.
Он добавил, что РФ систематически старается "извратить некоторые исторические события" в то время, когда между Таллином и Вашингтоном установились отличные отношения.
Говоря о событиях истории, Рейнсалу имел в виду присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому Союзу. Он считает, что Москва пытается оправдать оккупацию данных территорий в 1940-м году.
Мы противостоим всем попыткам России переписать историю.
Урмас Рейнсалу, глава эстонского МИД
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Видео: YouTube / King Rose Archives
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