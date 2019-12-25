В корпусе Бенуа открылась памятная выставка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Экспозицию разделили на три тематических блока.

В корпусе Бенуа Русского музея во вторник, 21 июля, открылась выставка "Память! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне". Отмечается, что экспозиция создана при поддержке АФК "Система".

В основу выставки легла идея сохранения исторической, а также личной памяти о войне. Полотна и скульптуры были созданы в послевоенное время, вплоть до 2010-х годов, залы корпуса разделили по тематическому принципу на "Войну", "Победу" и "Память". Выставка призывает снова осмыслить роль военных лет в истории миллионов людей и их семей.

Ранее мы сообщали, что Эрмитаж 23 июля примет льготные категории граждан бесплатно.

Фото: Piter.TV