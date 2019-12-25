Эрмитаж 23 июля примет льготные категории граждан бесплатно

Билеты есть на сайте Эрмитажа, их можно оформить в режиме онлайн.

В четверг посетить главный музей Петербурга смогут бесплатно льготные категории граждан. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

В четверг, 23 июля, бесплатно посетить музей смогут несовершеннолетние, Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, многодетные семьи, студенты. Билеты есть на сайте Эрмитажа, их можно оформить в режиме онлайн. Вход в Эрмитаж будет осуществляться со стороны Иорданской лестницы.

В открывшемся Эрмитаже ежедневно смогут принимать не более 1 тыс. человек, а не 25 тысяч, как раньше. А льготным категорям граждан и вовсе будет выделен только день для посещения.

В Петербурге раскуплены все билеты в музеи.

Фото: Piter.TV