В Петербурге раскуплены все билеты в музеи

Билетов в Михайловский дворец уже нет, они раскуплены вплоть до 30 июля.

В Петербурге раскупили все билеты в музеи, возле которых скопились огромные очереди в выходные. Например, толпа посетителей в субботу, 18 июля, выстроилась около музея-заповедника "Петергоф". Также большие очереди были замечены у Новой Голландии.

В некоторых культурных учреждения стараются регулировать число туристов, поэтому билеты раскупаются на несколько дней вперед. В ближайшие дни тем, у кого еще нет билета, не удастся попасть в Главный штаб, на колоннаду Исаакиевского собора и в Зимний дворец.

Билетов в Михайловский дворец уже нет, они раскуплены вплоть до 30 июля. В Корпус Бенуа туристы не смогут попасть до 24 июля.

Видео: Piter.tv