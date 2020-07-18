Нижний парк в Петергофе столкнулся с очередью из сотни желающих

Большое скопление людей заснял мобильный корреспондент Piter.tv.

У входа в Нижний парк ГМЗ "Петергоф", знаменитого своими фонтанами, днем 18 июля образовалась внушительная очередь. Кадрами поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Выяснилось, что множество горожан решили посетить знаменитые парки в хорошу погоду. Очереди не удалось избежать, хотя в парке работает не один вход, а два, сообщил корреспондент.

Ранее мы показали, как ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Недавно горожане столкнулись с техническими проблемами на сайте ГМЗ "Петергоф" и не могли приобрести онлайн-билет на посещение. Проблему исправили.

Видео: Piter.tv