Неполадки при покупке билетов в ГМЗ "Петергоф" устранили

Недавно горожане столкнулись с техническими проблемами на сайте ГМЗ "Петергоф" и не могли приобрести онлайн-билет на посещение.
В четверг, 16 июля, сотрудники музея оповестили петербуржцев, что все неполадки исправлены и теперь можно купить билет без проблем. ГМЗ также принес свои извинения за доставленные неудобства.
Напомним, что ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Туристы рады вернуться к фонтанам.
Ранее мы писали, что статуе Венеры Медицейской в Петергофе сломали пальцы.
Фото: Piter.TV
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