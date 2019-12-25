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Неполадки при покупке билетов в ГМЗ "Петергоф" устранили
Сегодня, 20:57
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smirenny

Неполадки при покупке билетов в ГМЗ "Петергоф" устранили

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Желающие не смогли найти на сайте музе пропускные документы.

Недавно горожане столкнулись с техническими проблемами на сайте ГМЗ "Петергоф" и не могли приобрести онлайн-билет на посещение.

В четверг, 16 июля, сотрудники музея оповестили петербуржцев, что все неполадки исправлены и теперь можно купить билет без проблем. ГМЗ также принес свои извинения за доставленные неудобства. 

Напомним, что ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Туристы рады вернуться к фонтанам.

Ранее мы писали, что статуе Венеры Медицейской в Петергофе сломали пальцы.

Фото: Piter.TV

Теги: гмз петергоф, петергоф, фонтаны петергофа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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