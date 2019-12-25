Статуе Венеры Медицейской в Петергофе сломали пальцы

Навредили скульптуре посетители-вандалы.

Статуе Венеры Медицейской, расположенной в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа, сломали четыре пальца. Об этом 13 июля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на директора ГМЗ "Петергоф" Елену Кальницкую.

Директор предположила, что навредили скульптуре посетители-вандалы. Вероятно, это произошло, когда немногочисленная охрана ГМЗ отвлеклась. Руководство музея планирует сообщить о вандализме сразу в министерство культуры, минуя полицию. Венеру ждет вынужденная реставрация.

Ранее мы рассказывали, что истукан-"Рабочий" потерял палец у токарного станка в Сестрорецке. Вернут нескоро.

Фото: peterhofguide.ru