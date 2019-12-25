Истукан-"Рабочий" потерял палец у токарного станка в Сестрорецке. Вернут нескоро

Есть вероятность, что реставрации может вовсе и не быть. Кто отвечает за состояние памятника ― пока непонятно.

Памятник рабочему в сквере Петра Великого в Сестрорецке может остаться без реставрации. Спустя девять лет после установки истукан остался без большого пальца и покрылся трещинами, однако восстанавливать его никто не спешит. Как узнал Piter.TV, памятник не состоит на балансе как администрации Курортного района, так и муниципального округа "Сестрорецк". Вопрос о том, кто же тогда возьмет на себя ответственность по реставрации, остается открытым.

В сквере рабочий стоит не один, а в окружении архитектурного комплекса. Рядом с ним находится кирпичная арка и токарный станок. По словам читателей, время потрепало не только памятник, но и кирпичную кладку монумента. В администрации Курортного района нам заявили, что не владеют информацией по скульптуре, так как она должна находиться на балансе муниципального образования. Однако и там от рабочего открестились.

Выяснилось, что памятник был поставлен при участии кандидата в депутаты Законодательного Собрания Петербурга Янины Феликсовны Кармазиновой. Это значит, что установлен он был на средства частного инвестора.

Она баллотировалась в депутаты и сделала вот такой дар городу. К нашему ведению он не относится. Мы занимались только благоустройством. сообщили в муниципальном округе.

Piter.TV связался с Яниной Кармазиновой в социальных сетях, на данный момент ответа получить не удалось. Свою политическую карьеру она начала в 2009 году, став депутатом муниципального совета Кронштадта 4-го созыва. С 2009 по 2012 Кармазинова возглавляла МО город Кронштадт.

Отметим, что на табличке, расположенной на арке, говорится о том, что в создании комплекса принимали участие муниципальный совет и местная администрация. Он был открыт в сентябре 2011 года. Инициаторами выступили ветераны сестрорецкого инструментального завода, который носит имя первого председателя профкома завода С.П. Воскова. В связи с этим кирпичную арку венчает буква "В". На данный момент помещения завода сдаются в аренду под офисы, производства и склад.

Ранее мы рассказывали о скульптурной группе "Сестры", которой тоже требуется реставрация. Администрация Курортного района обещала начать ее в ближайшее время.

Фото: Piter.TV