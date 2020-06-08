Для скульптуры "Две сестры" в Курортном районе могут выбрать новое место после реставрации

Скандальная скульптура из Сестрорецка пришла в ненадлежащее состояние.

Скульптурную композицию "Две сестры" в Курортном районе Петербурга в ближайшее время отправят на реставрацию. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе районной администрации.

Это может произойти в течение одного-двух месяцев, а "может быть, и раньше". При этом, как именно будут вывозить трехметровые статуи, в администрации пока не решили.

Конечно, он уже немножко обветшалый. Его будут реконструировать. Он сохранит свой вид, но будут решать по поводу места. Еще нет единого понимания. Но всем понятно, что его надо приводить в порядок. отметила пресс-секретарь администрации Курортного района Лариса Шаймуханова.

Скульптура появилась на Приморском шоссе у дома №292 в 2012-м году. Габаритные статуи двух сестер были созданы скульпторами Вадимом Сазоновым и Николаем Ивановым. Они олицетворяют собой название города. Несмотря на то, что композиция пришлась не по нраву художественной секции градостроительного КГА, малую архитектурную форму все же установили.

Новый объект порадовал не всех местных жителей: они спорили о красоте скульптуры, месте для ее установки. Насмешки вызвал размер подписи авторов на статуе. Обсуждение "Двух сестер" не прекращается до сих пор. Композиция вернула внимание горожан к себе после того, как на ней появились трещины.

Мало того, что с пропорциями у сестер просто беда, ремесленники, создавшие этот "шедевр" руководствовались, наверное, парковыми скульптурами советского периода типа "Девушка с веслом", "Физкультурники" и т.д. Смешно и грустно...

Скульптура хорошая!

Жизнь, радость, позитив! написали пользователи группы "ВКонтакте" "Сестрорецк и Курортный район"

Местные жители считают, что скульптура может представлять опасность в том случае, если она развалится.

Видео и фото: Piter.TV