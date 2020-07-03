ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Туристы рады вернуться к фонтанам

Нашей камере удалось заснять множество радостных лиц гостей парка.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" открыл 3 июля сезон фонтанов, перенесенный из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вход в парк строго лимитирован, своей очереди ожидают множество туристов. Гостей встречает Нижний парк, парки Александрии и Ораниенбаума, а также сами знаменитые фонтаны парка.

Согласно новым правилам посещения, билеты с конкретным временем посещения парка можно онлайн. Это вызвало вопросы у туристов. Руководство ГМЗ пояснило, что меру ввели для отслеживания количества человек в парке. Кроме того, по мнению сотрудников музея, покупка электронного билета – гарантия долгожданной прогулки по парку, ведь на месте посетителю могут отказать в посещении парка из-за слишком большого наплыва людей.

Во время прогулок около фонтанов посетителей обязуют носить защитные маски, которые можно купить у входов в парки. Как засняла камера Piter.tv, этого предложения придерживается большинство гостей.

Фото, видео: Piter.tv