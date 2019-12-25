  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фонтаны и парки Петергофа начнут принимать посетителей с 3 июля
Сегодня, 12:31
37
himif

Фонтаны и парки Петергофа начнут принимать посетителей с 3 июля

0 0

Про цены и льготы в музее расскажут немного позднее.

В следующую пятницу, 3 июля, в Петергофе откроются для посетителей парки и фонтаны. Об этом сообщили 26 июня в официальной группе ГМЗ "Петергоф" "ВКонтакте".

Ура! Прекрасные новости – парки Петергофа открываются 3 июля!

сотрудники ГМЗ

В музее отметили, что изменения связаны с постановлением городского правительства, поэтому Нижний парк, парки Александрии и Ораниенбаума, а также фонтаны встретят долгожданных гостей. Дополнительная информация о новом режиме работы музея-заповедника станет известна позже, сведения о прайс-листе и льготах также сообщат позднее.

Также мы сообщали, что памятник Петру I вернулся в парк Александрия в Петергофе.

Фото: Петергоф / "ВКонтакте"

Теги: петергоф, фонтаны
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии