Памятник Петру I вернулся в парк Александрия в Петергофе

Более 75 лет монумент хранился в фондах музея.

В парк Александрия в Петергофе 23 июня вернулся памятник Петру Великому. Как рассказали в ГМЗ "Петергоф", монумент хранился более 75 лет в фондах музея.

Конный монумент императора выполнили в 1841 году в парижской мастерской Жана Франсуа Деньера. По заказу русского императорского двора фирма мастера выпустила большую партию художественный бронзы, однако памятник Петру был создан как подношение Николаю I. Император распорядился разместить монумент на мраморном пьедестале в Александрии, недалеко от Учебного домика князей Николая и Михаила.

В войну памятник эвакуировали вместе с другими ценностями Петергофа, но мраморный постамент утратили. После войны памятник отправился в фонды музея и лишь один раз, в 2015 году, был показан публике в рамках выставки. В начале 2020 года бронзовый Петр Великий прошел реставрацию, а мастера воссоздали мраморный постамент. В ГМЗ отметили, что монументу планируют устроить торжественную церемонию открытия с участием реставраторов, хранителей и меценатов, как только снимут ограничение.

Также мы рассказывали, что у музея "Битлз" в Петербурге появится памятник легендарной четверке.

Фото: Михаил Лагоцкий, Петергоф / "ВКонтакте"