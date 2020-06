У Музея Битлз в Петербурге появится памятник легендарной четверке

Как выяснил Piter.TV, музей не только продолжит свою работу после пандемии, но и планирует дальнейшее развитие. О расширении помещения известно давно, но о памятнике ранее не упоминалось.

Сегодня, 25 июня, отмечается Глобальный день "The Beatles". Одним из самых известных мест для битломанов Петербурга является Музей Битлз Коли Васина. Сейчас он, как и все учреждения, закрыт для массового посещения посетителей. Piter.TV решил узнать, как музей переживает период пандемии коронавируса, и когда же наконец состоится расширение пространства, анонсированное еще год назад.

В период ограничительных мер в музее временно приостановили проведение плановых экскурсий. Несмотря на то, что деятельность уже три месяца находится на паузе, там настроены оптимистично: музей откроется, когда это будет возможно. Кроме того, пространство постоянно пополняется новыми экспонатами.

Новые поступления есть, и их много. В частности, появились несколько книг в издании русских ребят, которые глубоко изучают битловскую тему. Из Москвы писательница прислала нам свой художественный роман. <...> В марте, например, нам успели принести из Тайланда битловскую укулеле. Кроме того, к нам пришла фотография Пита Беста с "Битлз", подписанная им самим, и его последняя книга. рассказал директор музея Алексей Лямин.

Битломан и битловед отметил, что, несмотря на все, события планируются. Так, например, 15 августа поклонники творчества рок-группы собираются отметить 50-летие песни "Let it be", пластинки "Beatles again" и 80-летие Ринго Старра. Если ситуация будет благополучной, то в библиотеке в Комарово устроят небольшой концерт.

Также Алексей Лямин подтвердил намерения расширить музей, ведь места для экспонатов уже не хватает. Однако продолжит ли он свое существование на территории Арт-центра или нет — пока неизвестно. По словам директора, хотелось бы остаться на прежнем месте, так как к нему привыкли посетители. Администратор Екатерина Винниченко добавила, что именно там "витает дух" Коли Васина — создателя музея. Однако для переезда нужно не только подходящее место, но и финансирование, поэтому сотрудники думают о том, чтобы участвовать в конкурсе на получение гранта.

К привычному месту музей может привязать и еще один объект. Piter.TV удалось узнать, что на Aby Roadъ хотят установить памятник The Beatles. На данный момент уже есть проект, архитектор и инвесторы. Сроки пока не оговариваются.

Музей появился в 1990-х годах благодаря Николаю Васину, который проживал на Пушкинской-10. На протяжении всей жизни он собирал материалы, связанные с "The Beatles". Одним из уникальных экспонатов музея являются автографы всех участников группы. После ухода создателя и вдохновителя музея из жизни, помещение перешло сообществу битломанов Петербурга.

Глобальный день "Битлз" отмечается ежегодно 25 июня. В этот день в 1967-м году легендарная четверка выступила в эфире Our World с песней "All you need is love". После этого решено было, что 25 июня станет днем благодарности и любви к британской группе. Всемирный день "Битлз" отмечается 16 января.

Фото: Piter.TV