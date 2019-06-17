От Васина - Леннону: в Петербурге представили проект реконструкции "музея Битлз"

В арт-центре "Пушкинская, 10" прошла презентация проекта реконструкции музея The Beatles, созданного местным коллекционером Колей Васиным.

Сам автор называл свой проект "Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона" и мечтал, что когда-нибудь на Васильевском острове начнется его строительство.

Стройка так и не началась. К сожалению, собрать нужную денежную сумму на строительство и решить все технические вопросы Коле Васину так не удалось. В 1992 году он создал небольшой офис в арт-центре "Пушкинская, 10", куда свез все экспонаты The Beatles, собранные им и его друзьями за 50 лет.

В помещении, где параллельно жил Васин, можно увидеть фигурки музыкантов, архивные фото, раритетные пластинки, привезенные из США, Англии и других стран. Среди экспонатов музея можно увидеть очень много концептуальных объектов, особое место среди которых занимают миниатюрные храмы любви – материальное воплощение снов Коли Васина. А также его знаменитое кресло, сидеть на котором больше никто не решается.

По словам авторов, музей будет состоять из двух частей – основного зала и его полной копии доступной для гостей. Цель проекта – сохранить ту атмосферу, которая царила в офисе до смерти его основателя. Уточнятся, что работы по расширению музея начались. Планируется, что музей примет первых гостей через год.

Коля Васин скончался 29 августа 2018 года. Он до последнего верил и надеялся, что его идею обязательно поддержат ценители музыки.

18 июня в Aurora Concert Hall пройдет концерт "Праздник музыки Битлз", посвященного дню рождения Пола Маккартни. Вход на концерт свободный.

Видео, фото: Piter.tv